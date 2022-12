Diego Latorre abrió las puertas de su lujoso departamento en Qatar

En un momento, a Gambetita le consultaron si además de la cobertura, se hacía un tiempo para recorrer la ciudad y disfrutar por fuera de su trabajo periodístico. “Estoy algo complicado con los horarios como para salir a recorrer y hacer turismo. Entonces, no me la juego a ir. Prefiero estar por acá, que tenemos de todo. Es una zona financiera en la que estoy, no hay muchas actividades. Hay un cafecito acá a dos cuadras, pero lo demás cierra temprano. Y no me da para salir, pero ahora cuando vengan los chicos sí voy a recorrer la ciudad”, dijo Latorre en referencia a Lola y Dieguito, quienes llegarán a finales de esta semana para compartir lo que resta del Mundial con su padre.