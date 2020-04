Divididos explotó las redes con Wos y Zuker

El fenómeno criollo del freestyle intervino dejando un mensaje en medio de la pandemia del coronavirus. "La música en el aire es el alimento, nos saca en cualquier momento. Dale lugar a tu templo, sino se puede mirar para afuera te toca mirar para adentro", expresa Wos en su introducción. "Si pasamos el temblor le ganamos al dolor. No sé qué día es. Valorá lo que tenés", agrega en otra parte de su improvisación. El posteo del video que la banda subió a sus cuentas de Facebook e Instagram en pocas horas recibió miles de comentarios halagadores y hasta ayer al mediodía había recibido más de 12 mil reproducciones en Instagram. "¡Sin palabras! Se pasaron muchachos. ¡Amo esa canción y esta versión es todo lo que está bien! ¡Genial! ¡Bien ahí Wos! ¡Gracias por llenar de música este tiempo!" o "Me parece espectacular que hayan invitado a Wos para agregar algo de la nueva generación. En tiempos de pandemia no hay nada mejor que unir y no desunir. ¡Por eso los amo!!!!", fueron algunos de los comentarios de los fans ante la sorpresa de Wos.