Dolor de Susana: recordó su viejo romance con Sergio Denis

"Siempre seguimos amigos después, pero tuvimos un gran amor. Yo creo que sí me enamoré, yo a esa edad me enamoraba mucho. Me deslumbró cuando lo vi en ese show, y a él le pasó lo mismo. Y la pasábamos muy bien", remarcó.

Embed

"Él en una entrevista dijo que si tenía que quedarse con alguna de sus ex novias se quedaba conmigo porque se divertía muchísimo. Yo lo hacía reír mucho, me encantaba que él se riera", agregó antes de referirse a un viaje que realizó con el artista. Ella tenía que viajar para hacer una publicidad con la que saltó a la fama en América Latina y él se ofrecio a acompañarla. "Me tocó ir a Brasil. Sergio me dijo: te acompaño, yo le digo, bueno, bárbaro, y apareció con su guitarra mientras yo filmaba todo el día, y él estaba con su guitarra", manifestó.

"Fue una persona maravillosa en todo sentido.Tardó 17 años en pagar su deuda y en 17 años no se compraba nada, no cambiaba el auto para poder pagar el último peso que debían", destacó.

LEÉ MÁS

Tendencia: el video de Tini y Yatra que anunciaba su separación

Cinthia Fernández y Martín Baclini están adentro del show