Fainazzeta, una fainá con cubierta de pizza: cómo hacer esta receta riquísima que todos te van a volver a pedir
La fusión de dos clásicos de la mesa de los argentinos: la pizza y la fainá. ¿Cómo preparar una imperdible fainazzeta mediante una sencilla receta?
Así como, por ejemplo, existe la pizzanesa -una mixtura de la pizza y la milanesa- también puede disfrutarse de una combinación exquisita de dos clásicos de la mesa de los argentinos: la pizza y la fainá. ¿Cómo hacer esta receta riquísima que todos te van a volver a pedir?
La fainá, se sabe, es la histórica compañera inseparable de la pizza. Se trata de un manjar hecho a base de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y pimienta. Amén de la fainá más conocida, también existe una variante llamada fainá de Savona, que se prepara con harina de trigo, harina de garbanzos, sal, agua, aceite y pimienta.
Esta es la receta imperdible para elaborar la fainazzeta de Cocineros Argentinos
Para elaborar una exquisita fainazzeta, se deberán reunir los siguientes ingredientes:
Para la masa clásica:
- 400 gramos de harina de garbanzos.
- Aceite de oliva 150 cc.
- Agua 700 cc.
- Sal y pimienta.
Para la cubierta:
- Rúcula 1 atado.
- Queso azul 100 gramos.
- Cebolla caramelizada morada y blanca.
- Aceitunas negras.
- Quesos: diferentes tipos.
Antes de comenzar con la elaboración de esta fainazzeta, es aconsejable organizar los ingredientes y preparar los utensilios para que la cocción salga perfecta.
La guía paso a paso para elaborar la fainazzeta que todo el mundo te va volver a pedir
Para elaborar esta exquisita fainazzeta, es preciso seguir esta guía paso a paso:
- Para la fainá, hacer la mezcla de harina de garbanzos, aceite, agua sal y pimienta. Hidratar unos 20 minutos como mínimo.
- Mientras, calentar la placa que se use en el horno previamente.
- Cubrir con aceite y llevar al horno hasta que este cocida.
- Dejar enfriar, desmoldar y servir.
- Ponerle la cubierta que más guste. ¿Algunos tips? Rúcula, queso azul, cebolla caramelizada, aceitunas negras y quesos a elección.
Un acompañamiento ideal para la fainazzeta: la fugazzeta rellena
Sin dudas que una compañera ideal para la fainazzeta es la fugazzeta rellena. El primer paso para elaborarla será el de reunir los siguientes ingredientes:
- 600 gramos de masa de pizza.
- 200 gramos de mozzarella rallada.
- 50 gramos de queso cuartirolo.
- Media cebolla roja.
- Media cebolla dulce.
- Orégano.
- Parmesano.
- Aceite de oliva virgen extra.
A continuación, se detalla la guía paso a paso:
- Estirar la masa en una bandeja con un poco de aceite y dejarla subir un poco. Este paso debería tardar entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la temperatura de la cocina.
- Una vez que se tiene la masa lista, poner la mozzarella por encima y el queso cuartirolo, dejando siempre un borde libre alrededor de la pizza para que luego se pueda poner la capa de masa por encima y tenga superficie para que se pegue. Una vez que se tenga listo el queso, se le puede dar un toque de pimienta negra.
- Extender la masa de pizza que se reservó para hacer la capa hasta que se consiga una masa muy fina y luego ponerla por encima. Un tip recomendable es el de pegarla de un lado y seguidamente del extremo opuesto, luego hacer lo mismo con los otros extremos, como si se tratase de un cuadrado, y por último pegar la masa a todos los bordes de la pizza. Tendría que quedar casi en apariencia como una empanada gallega, solo que la capa superior es muchísimo más fina.
- Para finalizar, poner la cebolla que se reservó por encima de la pizza y meter en el horno a 250ºC durante algo más de tiempo de lo normal (tiempo estimado entre 8 y 9 minutos). Se le puede agregar un poco de parmesano y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima de la pizza antes de meterla en el horno.
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