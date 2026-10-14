La fusión de dos clásicos de la mesa de los argentinos: la pizza y la fainá . ¿Cómo preparar una imperdible fainazzeta mediante una sencilla receta ?

Fainazzeta, una fainá con cubierta de pizza: cómo hacer esta receta riquísima que todos te van a volver a pedir

Así como, por ejemplo, existe la pizzanesa -una mixtura de la pizza y la milanesa- también puede disfrutarse de una combinación exquisita de dos clásicos de la mesa de los argentinos: la pizza y la fainá . ¿Cómo hacer esta receta riquísima que todos te van a volver a pedir?

La fainá , se sabe, es la histórica compañera inseparable de la pizza . Se trata de un manjar hecho a base de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y pimienta. Amén de la fainá más conocida, también existe una variante llamada fainá de Savona, que se prepara con harina de trigo, harina de garbanzos, sal, agua, aceite y pimienta.

Para elaborar una exquisita fainazzeta , se deberán reunir los siguientes ingredientes :

La fainá, se sabe, es la histórica compañera inseparable de la pizza.

Para la masa clásica:

400 gramos de harina de garbanzos.

Aceite de oliva 150 cc.

Agua 700 cc.

Sal y pimienta.

Para la cubierta:

Rúcula 1 atado.

Queso azul 100 gramos.

Cebolla caramelizada morada y blanca.

Aceitunas negras.

Quesos: diferentes tipos.

Antes de comenzar con la elaboración de esta fainazzeta, es aconsejable organizar los ingredientes y preparar los utensilios para que la cocción salga perfecta.

La guía paso a paso para elaborar la fainazzeta que todo el mundo te va volver a pedir

Para elaborar esta exquisita fainazzeta, es preciso seguir esta guía paso a paso:

Para la fainá , hacer la mezcla de harina de garbanzos, aceite, agua sal y pimienta. Hidratar unos 20 minutos como mínimo.

, hacer la mezcla de harina de garbanzos, aceite, agua sal y pimienta. Hidratar unos 20 minutos como mínimo. Mientras, calentar la placa que se use en el horno previamente.

Cubrir con aceite y llevar al horno hasta que este cocida.

Dejar enfriar, desmoldar y servir.

Ponerle la cubierta que más guste. ¿Algunos tips? Rúcula, queso azul, cebolla caramelizada, aceitunas negras y quesos a elección.

Un acompañamiento ideal para la fainazzeta: la fugazzeta rellena

Sin dudas que una compañera ideal para la fainazzeta es la fugazzeta rellena. El primer paso para elaborarla será el de reunir los siguientes ingredientes:

600 gramos de masa de pizza.

200 gramos de mozzarella rallada.

50 gramos de queso cuartirolo.

Media cebolla roja.

Media cebolla dulce.

Orégano.

Parmesano.

Aceite de oliva virgen extra.

Un acompañamiento ideal para la fainazzeta: la fugazzeta rellena.

A continuación, se detalla la guía paso a paso: