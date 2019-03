"Llamado a la solidaridad: Necesito 100.000 d贸lares para comprar mi departamento. Hace 33 a帽os que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. 驴Me ayudar铆a alguien? S茅 que muchos colaboran en entidades o gente an贸nimas. No es joda, ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di. Gracias", escribi贸 la ex de Silvio Sold谩n este s谩bado a sus casi 50 mil seguidores.