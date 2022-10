El duro comentario de Guillermina Valdes contra Marcelo Tinelli

f804x452-11278_63211_0 (1).jpg Guillermina Valdes.

Todo comenzó cuando los invitados empezaron a debatir sobre el paso del tiempo y como este afecta a las personas. En ese contexto, Guillermina dijo: "A mí, en lo personal, me parece mucho más atractivo un hombre que no se hace absolutamente nada. Me pasa eso. A mí me gustan las canas".