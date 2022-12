El firme planteo que Jimena Barón le hizo a su novio

A través de un Tuit, la cantante manifestó: "Ayer le dije a mi novio por WhatsApp qué tal vez deberíamos ser un poco más románticos (pues no lo somos)". Aunque, con la total sinceridad que la caracteriza, hizo público que la respuesta que recibió no era la que esperaba.

"Él me contestó que sí lo somos porque el otro día me hizo una tostada", agregó la creadora de la canción "La Araña". Como si eso fuera poco, la artista agregó un recorte de una captura de pantalla con la respuesta de su pareja, en donde se puede leer que Matías le contestó: "El ejemplo de la tostada es el claro ejemplo".

jimena-baron-revelo-el-planteo-que-le-hizo-a-su-novio-deberiamos-ser-un-poco-mas-romanticos-1471251.jpg

Lo cierto es que, tanto Jimena como Palleiro, tienen un gran sentido del humor y la capacidad de hacer públicos estos detalles sin importarles el qué dirán porque la pareja está evidentemente consolidada y eso permite este divertido intercambio de la cantante con sus seguidores.

Además, desde Instagram, Jimena Barón compartió una seguidilla de imágenes junto a Matías Palleiro y dejó en evidencia la hermosa relación que construyeron juntos. "Antes de todas las dedicatorias del estreno de la noche, le dedicó este posteo a mi 'Q'", expresó la artista en primera instancia.

"Ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas", añadió Jimena al tierno posteo.

Pero eso no es todo, Barón reconoció: "A veces cuando una le cierra el telón al corazón la vida se manda la sorpresa del siglo". De esa forma dejó al descubierto que Matías Palleiro llegó a su vida en el momento menos esperado para ella.

jimena-baron-le-dedico-unas-tiernas-palabras-a-matias-palleiro-me-quiere-ver-crecer-1468364.jpg