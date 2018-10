El FMI define si aprueba el nuevo acuerdo con Argentina

Se espera que en el encuentro, el board del FMI, defina la aprobación del acuerdo tras la media sanción de diputados al Presupuesto 2019, el paso más difícil que encontraba el Gobierno en su tratamiento legislativo.

Este paso legislativo del Presupuesto era un punto clave para obtener el visto bueno del FMI, ya que en el mismo se establece el objetivo de déficit cero para el año próximo.

Otro aspecto sustancial fue el establecimiento de una nueva política monetaria en la que el Banco Central dejara de intervenir de forma directa en el mercado de cambios.

Con la llegada de Guido Sandleris al BCRA, se abandonó el esquema de metas de inflación y se pasó a uno más ortodoxo de cero expansión de la política monetaria.

El nuevo acuerdo con el FMI fue anunciado a fines de septiembre por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular del FMI, Christine Lagarde en Nueva York, tras el paso del presidente Mauricio Macri por Estados Unidos para participar del encuentro anual de Naciones Unidas.

El nuevo acuerdo establece un monto adicional de US$ 7.100 millones de dólares al obtenido en junio, que fue por un total de US$ 50.000 millones.

A diferencia del primero, estos fondos extras no tienen carácter precautorio es decir que son de libre disponibilidad.

Durante la presentación del acuerdo, Dujovne detalló en "cifras redondas" que el nuevo acuerdo pasaría a tener un desembolso de US$ 14.000 millones de dólares en lugar de los US$ 6.000 millones iniciales y para el año próximo de US$ 23.000 millones en lugar de los US$ 11.000 millones señalados anteriormente.

Se estima en el mercado que el primer desembolso sería de unos US$ 6.700 millones que llegarían la semana próxima o en la siguiente como máximo.

Con este acuerdo, el ministro confirmó ante empresarios, en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, que los compromisos de pago de deuda están garantizados y que con ellos se disipa cualquier temor de incumplimiento de la Argentina.

El acuerdo fue alcanzado después de casi un mes de negociaciones de los equipos técnicos del ministerio de Hacienda junto a los del FMI.

