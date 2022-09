El fuerte mensaje de Francella a Érica Rivas, tras sus nuevas críticas a "Casados"

Érica Rivas siente mucha tristeza pero Guillermo Francella considera que las cosas están claras y ya no hay más que hablar.

Tras las polémicas declaraciones de Érica Rivas sobre la versión teatral de Casados con hijos, de la que no formará parte, Guillermo Francella rompió el silencio y brindó una contundente respuesta al ser consultado sobre el tema. Ante el comienzo de los ensayos sin ella, la actriz había asegurado que no cree que vaya a ver a sus ex compañeros al teatro porque le "da mucha tristeza".