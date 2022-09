El gesto "tóxico" del exmarido de Zaira Nara antes de la separación

“¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa”, afirmó el especialista en espectáculos. Y después agregó: “Ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana. Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica…”.

La conductora de dicho programa, Carmen Barbieri, y la panelista, Estefanía Berardi, aseguraron que era una actitud “tóxica”. “¡¿Cómo vas a grabar a tu mujer?!”, gritó Berardi indignada. Pampito aclaró que Zaira no fue infiel, pero que su pareja sí lo habría sido. “Habían tenido una discusión tremenda ellos dos. No lo conté en su momento porque estaban juntos. A veces hay que tener un respeto y hay que proteger, no hay que contar todo lo que uno se entera porque se puede dañar mucho”, aclaró el periodista.