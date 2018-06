El goleador que aparece siempre

El hombre más amado en Rincón en las últimas horas, y el jugador más buscado por la prensa regional, recibió en su casa de Cipolletti a LM Neuquén.

El Guante se transformó en uno de los estandartes del club, junto a Hety Rueda, Gustavo Fievet, Ariel Moyano, Oscar Muñoz y Ricardo López Carrillo, quienes conquistaron la mayoría de los títulos para el León.

Salvo en las primeras ediciones de Copa Neuquén que Rincón conquistó en 2013 y 2014, el resto de los títulos lo tuvieron como protagonista, acaparando dos Copa Neuquén y tres torneos de Lifune desde su llegada desde Alianza en 2015.

“En las finales no se juega lindo, las finales se las gana. Nosotros pudimos hacer un gol y después defendernos ante un rival durísimo. Me tocó a mí convertir el gol, pero lo podría haber convertido cualquiera de mis compañeros y lo habría festejado de la misma forma”, expresó el volante creativo que marcó goles en todas definiciones que disputó.

La más emblemática fue el golazo de tiro libre ante Sansinena de Cerri en la final del Federal C, bajo la dirección de Daniel Olea, que significó el empate para Rincón, que luego terminó cayendo de visitante y quedando a las puertas del Federal B.

Repitió en 2016 con Hugo González como técnico, en cancha de Independiente ante Maronese, donde convirtió un doblete que les dio su segundo título oficial a los de Rincón.

El año pasado también, convirtió en la cancha de Sapere, cuando disputaba la última fecha del torneo en el que se consagró campeón de Lifune. Sin lugar a dudas, el Guante Ibáñez es el jugador más determinante en las finales, donde saca todo su potencial.

“Siento una gran emoción, felicidad, había que ganar por todo lo que significa para la gente de Rincón. Era la primera final en casa, estamos contentos porque lo logramos para toda la localidad”, expresó.

Este año en su vida personal tuvo una alegría inmensa cuando nació su primer hijo, a quien bautizaron Tiziano León, por el apodo que lleva la institución rinconense.

En la trayectoria de Ibáñez figuran clubes grandes a nivel regional, como Cipolletti y Alianza de Cutral Co. Rincón es un club joven que sumó jerarquía a paso acelerado. “Es importantísimo mi paso por este club, estoy muy cómodo, me dieron muchas cosas que en otros clubes no tuve y tengo muchísimas ganas de seguir, pero eso depende de si mi familia puede estar acá conmigo y si la dirigencia quiere que siga en el club”, avisó el goleador de las finales.

Julio "Guante" Ibáñez

El Guante Ibáñez fue partícipe de seis títulos con el León, todos en torneos lifuneros.

Lo reconoce todo el plantel

Julio Ibáñez no sólo recibe el reconocimiento de los hinchas de Deportivo Rincón, también el de sus compañeros del plantel.

“Tenerlo al Guante con nosotros es una gran ventaja. Es un gran jugador, con una pegada exquisita, pero sobre todo una excelente persona que trabaja con mucha humildad, que pregona con el ejemplo y siempre aporta mucho al grupo”, destacó el capitán del León, Hety Rueda.

En la misma sintonía, Fernando Inda lo llenó de flores: “Tiene un guante en el pie y lo vuelve a demostrar en cada partido. Estamos muy contentos con él en el equipo y aporta mucho desde su experiencia para los más jóvenes”.

“Es un gran jugador, tiene la cancha en la cabeza, mete unos cambios de frente muy buenos, la pegada de tiro libre es excelente y juega para el equipo. Es muy generoso para que todos lleguen al gol”, valoró Ariel “Cutu” Moyano.

También el DT, Javier Ibaceta, que conquistó su primer título como técnico, aseguró: “Es uno de los jugadores a los que quiero tener siempre en la cancha. Llega al área, tiene gol, ayer (por el sábado) sacó su jerarquía y se hizo cargo de todo. Maneja los tiempos del equipo, le pegaron mucho pero siempre fue para adelante”.