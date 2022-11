El llanto de Camila Homs al hablar de la separación de Rodrigo de Paul

En Las Tardes de El Nueve se conmovió hasta las lágrimas cuando Tomás Dente y Pia Slapka le preguntaron al respecto. “No fue fácil. No, no, no. Aparte me pasaron un montón de cosas este año. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón” , confesó Homs.

El llanto de Camila Homs al hablar de sus hijos.mp4 Camila Homs se emocionó al hablar de sus hijos en televisión.

Francesca (4) y Bautista (1 año y medio) fueron el motor que necesitaba la modelo para poder salir adelante a pesar de haber tocado fondo a nivel emocional. “Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy resensible”, expresó, quebrada por la emoción

“Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí. Levantarme, verles la carita y decir ‘tenés que seguir'... Mis hijos me dan fuerza que me sale y me dice ‘dale’...", explicó, bañada en lágrimas por el recuerdo del dolor que sufrió y atravesada por el amor que siente por Francesca y Bautista.