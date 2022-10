El "novio" español de Lali Espósito contó la verdad de su relación oculta

“La conocí por unos productores que son amigos míos en España, que están haciendo música con ella y me dijeron el nombre”, comenzó contando el artista urbano y luego agregó: “Después de resaca en casa buscando una serie y de repente me sale la cara de ella y digo ‘oye esa es la chica con la que trabajan mis productores, voy a ver la serie. Esta chica es actriz, canta, hace de todo’”, aclaró Rels B.

Luego les puso fin a las especulaciones y reveló como es el vínculo que sostiene con la cantante y actriz argentina. “Nos conocimos por Madrid y nos hicimos amigos”, confesó Rels B aunque Nati Jota quiso sacarle más información por las imágenes que se ve de ambos en el videoclip. “Esa onda de que sea casero suma un montón también porque yo entré de una”, aclaró.

“Quedó bien, nosotros nos sentimos súper cómodos. Fue maravilloso todo, un beso pa’ la Lali”, concluyó el rapero con y confirmando que son muy buenos amigos.

Recordemos que hace poco, en la tv española, a Lali la hicieron elegir entre su ex pareja, el actor Peter Lanzani, y Rels B. Todo parte de un juego del programa Versus de Raze.

La primera opción ofrecida fue el propio Lanzani, algo que hizo que Lali asegurara que no habría chance de que eligiera a otra persona, sea quién sea la segunda opción. “Peter, no puedo no elegir a Peter Lanzani”, aseguró.

Sin embargo, al ver la segunda opción, Rels B, la actriz mostró su indignación, obviamente todo con el buen humor que la caracteriza. “Qué hijos de put… que son!”, aseguró la cantante antes de agregar: “Qué feo el juego. Yo venía bárbara el día de hoy”.

Con mucha cintura, Lali logró dar una respuesta sin quedar mal con nadie. “Mejor que dos son tres. Dani y Peter, todos juntos en el yate”, respondió divertida.