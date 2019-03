En medio de la caminata los participantes encontraron un sitio con agua y llenaron sus cantimploras, excepto Alexander, quien de muy mal humor no quiso hidratarse.

Tras hallar el cofre, el grupo de mediáticos fueron recibidos por los conductores del programa (Diana Bolocco, hermana de Cecilia Bolocco, y el mexicano Facundo Gómez), quienes le preguntaron al hermano de Charlotte Caniggia cómo la había pasado. "Para el culo. No sé si renunciar…", contestó el hijo de Mariana Nannis.

Luego los participantes debieron dividirse en dos grupos para hacer una prueba de gran exigencia física. Fue ahí cuando Alex se descompuso y terminó tirado en el suelo. Tras ser asistido por personal médico, el hermano de Charlotte fue trasladado en ambulancia. Más allá del mal momento, luego se pudo recuperar.

"Fue un desastre, me hicieron bajar la montaña de m... no sé cuántos kilómetros. Yo no tomé agua porque estaba podrida seguro", contó luego del episodio el polémico mediático.

"Casi quedo liquidado ahí, el primer día la verdad fue una verdadera m...", concluyó.