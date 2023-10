Ángel de Brito contó qué pasa entre Diego Leuco y Yoyi Francella

ÁNGEL DE BRITO - DIEGO LEUCO- YOYI FRANCELLA.mp4 Ángel de Brito habló sobre los rumores de romance entre Diego Leuco y Yoyi Francella.

Entonces de Brito les preguntó a sus compañeras si ellas creen que "¿hay onda? A mi me lo comentaron en redes, por ahí es un juego. Ese comentario en el medio de una separación llama la atención". Las "Angelitas" aprovecharon para informarle que Yoyi Francella estaría en pareja con alguien que no es, precisamente, Diego Leuco.

Con un gesto de suspicacia, de Brito sentenció: "No, entonces debe ser un chiste. El lunes por las dudas voy y pregunto. Occhiato voy un rato antes, así hablo con Diego que a él le encanta que le pregunten". El conductor de LAM irá como entrevistado al programa de Nico Occhiato, en la misma plataforma de streaming en la que trabaja Leuco y, de paso, buscará de más información sobre este rumor que suena cada vez más fuerte.

LA SEPARACIÓN DE DIEGO LEUCO Y SOFI MARTÍNEZ

Las panelsitas siguieron apostando a la veracidad del rumor. Y Nazarena Vélez aseguró que para ella "fue rara la reacción de Leuco igual eh, muy rara", en referencia la incomodidad frente al mensaje de la oyente que se escuchó al aire.

Diego Leuco, hasta ahora, no se hizo cargo de los rumores. De lo único que habló es de la ruptura con Sofi Martínez. "A veces hay que encontrarle la vuelta al amor y estamos en ese momento. Nos amamos mucho, tenemos una historia hermosa pero eso no siempre alcanza. Estamos viendo cómo es la mejor manera de congeniar todo lo necesario para estar juntos", expresó, dando a entender que más allá de las versiones de romance con Yoyi Francella, él estaría soñando con una reconciliación.