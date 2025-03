Ángel de Brito contó toda la verdad de su pelea con Migue Granados

Ángel de Brito junto a Luis Ventura en "A la tarde"

Este viernes, de Brito estuvo en una entrevista mano a mano con Luis Ventura en su programa "A la tarde", que se emite semanalmente por América TV y, entre otros temas que se abordaron, las panelistas le consultaron sobre ese cruce digital entre él y el conductor de Olga. Allí Ángel amplió su testimonio al expresar cierto malestar con Granados y equipo, por sus actitudes.

a la tarde.png

“En mi caso fue muy sencillo, la llamó a Dalma que trabaja conmigo. No Migue, yo con él no tengo relación y por eso tampoco le contesté, pero la llamó alguien de su canal para hacer un evento, el Maradona Day", reveló de Brito sin rodeos. Además, remarcó que fue Dalma quien le contó sobre el llamado recibido y explicó: "Como nosotros habíamos tenido una charla con Migue y sus productores de no caer en estas cosas, y cayeron, nada, lo puse en Twitter y chau”, enfatizó molesto el conductor de "Ángel Responde" y LAM.

Guerra de streaming: Ángel De Brito y Migue Granados enfrentados por ¿falta de códigos?

El enojo del reconocido conductor surge ante la premisa incumplida de no romper ciertos códigos entre canales como llamar a figuras sin aviso y situaciones similares que Ángel comentó durante el aire, “así como llaman para pedir que no pasemos ciertas notas o no hagamos ciertos contenidos…Migue en algún momento tuvo alguna polémica, nos pidió si podíamos evitarlo y lo hicimos”, comentó.

ángel de brito- por.jpg

Además, opinó sobre la actualidad que los distintos canales digitales atraviesan, en semanas donde presentarán sus nuevas programaciones anuales y habrá varias polémicas. “A mí no me parece mal que si ofrecen algo mejor la gente se vaya, es parte del juego", sentenció el mediático. "Lo que no me gusta es que si tenes buena onda con alguien, te vengan por atrás, un llamado no cuesta nada", concluyó de Brito sobre el tema.