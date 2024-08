Así están hoy los nietos de Moria Casán, Helena y Dante, con 15 y 9 años

Cabe recordar que Helena y Dante son hijos de Sofía Gala, única hija de Moria Casán, fruto de su relación con Mario Castiglione. Hoy, Helena tiene 15 años y es hija de la también actriz y de Diego Tuñón, tecladista de la banda Babasónicos. El papá de Dante, quien nació en diciembre de 2014, es Julián Della Paolera, cantante del grupo OK Pirámides.

En más de una ocasión, Moria Casán se refirió con devoción por sus nietos. Cuando nació Helena “Sofía estaba espléndida, dándole la teta y tan normal que parecía venir de depilarse, no de parir. Madre e hija eran dos reinas, lo juro. Y yo… no podía ni hablar de la emoción. No me salían las palabras. Sólo las miraba, embobada, y feliz, tan feliz. Estaba muy emocionada (Sofía), lloró todo el tiempo y dice que fue el momento más importante de su vida. Yo la veo tan madraza, tan leona, tan mujer, que me siento plena. ¿Saben por qué? Porque nosotras dos, solitas y juntas, aprendimos a pelearle a la vida y luchamos mucho para ser felices”.

Moria-Casan-y-sus-nietos-2.png.jpg A través de sus redes sociales, Moria Casán comentó el reencuentro con sus nietos.

En relación a la despedida de Brujas, Moria Casán comentó que “queremos darles las gracias. Gracias por acompañarnos, me parece que todos tuvimos una emoción muy particular, es algo que llega mucho a la gente, por eso se produce un fenómeno que no es usual, estar 33 años arriba de un escenario y tener el honor de ser las mismas y venir a trabajar cada día con placer. Y esto se los debemos a ustedes. Les aseguro que desde el primer día que debutamos en el teatro en Mar del Plata, después veníamos al Ateneo en la calle Paraguay, nunca hubo entradas, siempre todo sold out. Éramos como los grandes del rock, los Rolling Stones. Clásicas”.

Muchos aún recuerdan cuando, en plena función de Brujas, Moria Casán –emocionadísima- reveló públicamente que sería abuela por primera vez. Ese 10 de octubre de 2008, cuando estaba por nacer Helena, no paró de llorar. “Fue como si anunciara la llegada de Helena al mundo”, dijo tiempo después.