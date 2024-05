Así juega al fútbol Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1790183034727321947&partner=&hide_thread=false Fabián Cubero mostró las habilidades que heredó su hijo Luca con la pelota: el video pic.twitter.com/PI49Yv6eTd — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 14, 2024

Recordemos que la vinculación de Luca con el fútbol comenzó desde los primeros meses de vida. En diversas oportunidades ha acompañado a su padre a la cancha de Vélez, de hecho desde pequeño cuenta con el merchandising oficial del equipo.

Esta no es la primera vez que vemos a Luca Cubero en redes sociales jugar al fútbol, ya que el niño apenas comenzó a caminar ya jugaba con pelotas, aprendió los aspectos básicos para patear y se ha convertido en el orgullo de Fabián Cubero.

Cuál es el nombre que Mica Viciconte le querría poner a su hija

Mica Viciconte está disfrutando a pleno de la maternidad, tras la llegada de su hijo Luca a su vida, hace casi dos años. En medio de una charla, la modelo contó que tiene pensado otro nombre en el caso de tener una hija con Fabián Cubero y lo contó al aire en Ariel en su salsa.

La panelista está dedicada por completo a su hijo, pero dejó entrever que le gustaría agrandar la familia con un nuevo bebé. Durante una conversación con Nico Peralta, sacó a la luz el nombre que le encanta por si llega la nena y aclaró que, si tuviera una hija, quedaría muy bien con el apellido del ex Vélez.

Todo comenzó cuando el cocinero preparó un budín de limón y encima del glaseado, le colocó unas semillas de amapola. Al ver el ingrediente, la panelista reaccionó e hizo una confesión ante sus compañeros de trabajo.

“¡Me encanta el nombre Amapola!", lanzó Mica, decidida por el nombre. "¿Le pondrías así a tu segunda hija?”, quiso saber Nico Peralta. La modelo dejó en claro que le gusta el nombre exótico y que le agrada cómo suena con el apellido de su pareja.

“No sé si voy a tener pero en caso de que tuviera otra, sí, me gusta Amapola. Suena lindo Amapola Cubero”, reveló Viciconte, que ya tiene todo pensado. “¿Y si Luca se larga a hablar y te pide un hermanito?", repreguntó su compañero. "Luca no decide. Aparte para Fabián sería el quinto hijo y no quiere. Tenemos que negociarlo mucho”, expuso Mica, que no dio por cerrada conversación con su pareja.