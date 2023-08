Cielo, la hija de Luisana Lopilato, cumplió su primer año y mostraron fotos

Luisana y Michel son muy cuidadosos a la hora de mostrar imágenes de sus hijos, por lo que en esta oportunidad llamó la atención que lo hicieran, ya que prácticamente no había registros fotográficos de Cielo.

De una manera muy cuidada, siguiendo su estilo, el cantante canadiense saludo a su hija con dos imágenes de momentos compartidos con la pequeña Cielo. " Es increíble cómo alguien entra en tu vida un día, y no puedes imaginar cómo viviste sin ellos. Feliz primer cumpleaños, Cielito", son las emotivas palabras que escribió en su cuenta oficial de Instagram.

LUISANA LOPILATO.jpg Cielo, la hija menor de Luisana Lopilato y Michel Bublé, cumplió un año.

Luisana, por su parte, eligió recordar una fotografía en blanco y negro del último tramo de su embarazo, tomada poco antes del nacimiento de Cielo, el 19 de agosto de 2022 en una clínica de Vancouver, Canadá, donde está la residencia oficial de la familia conformada por Lopilato y Bublé.

"Hoy celebro un año desde que llegaste a este mundo y me cambiaste la vida No puedo no emocionarme acordándome de cada uno de tus primeros logros, tus primeras sonrisas, tus primeros pasos, tus risas contagiosas. En este día tan especial, quiero que sepas cuánto te amo y contarte lo agradecida estoy por tenerte. Feliz primer cumpleaños, Cielo . Te amamos muchisimo", escribió Luisana para agasajar a su beba.

Sus seguidores no se quedaron atrás y llenaron los posteos de comentarios y buenos augurios para la hermana menor de Elía, Noah y Vida -los otros tres hijos del matrimonio-, felices por el primer aniversario de Cielo y por poder vislumbrar un poco de su crecimiento gracias a las fotos que compartieron Luisana y Michel.

LUISANA-LOPILATO.jpg El cantante canadiense compartió fotos junto a su hija más pequeña.