Cinthia Fernández tildó de “cobarde” a Fernando Carrillo y el actor abandonó el móvil
La panelista de La mañana con Moria estalló contra el actor venezolano quien decidió abandonar el programa en plena discusión. Qué pasó.
Fernando Carrillo quedó envuelto una vez más en un escándalo cuando este lunes abandonó en vivo el móvil en el programa que conduce Moria Casán en El Trece.
El actor venezolano pidió un mano a mano con la conductora, pero al escuchar a Cinthia Fernández con quien se cruzó en otra oportunidad terminó dejando la nota tras otro ida y vuelta con la panelista.
Todo comenzó cuando Carrillo hizo alusión a que siente que en Argentina le hacen “bullying” por defender las ideas políticas de Nicolás Maduro y tras las polémicas declaraciones contra Catherine Fulop.
“Se malinterpretó y pedí una disculpa a la señora Sabatini”, dijo el actor refiriéndose a la última nota que dio en el mismo programa donde advirtió a Cathy de publicar unos videos suyos en caso de que no dejara de hablar de él “para bien o para mal”.
Ante la negativa de continuar hablando de su exmujer (1990 – 1994) Cinthia explotó contra el actor: “Porque te mandaste una cagada, por eso ahora no vas a hablar de Catherine. Porque te mandaste una cagada que ahora intentás corregir. Porque esto te ayuda como persona, porque por eso sos un cobarde. Porque esto no se malinterpretó”.
Enojada por la situación, Fernández cruzó a Carrillo sin vueltas. “Esto es una coacción con una mujer, y yo no lo voy a permitir, por más que vos seas un cobarde y pidas un mano a mano con la conductora”, dijo.
Fue en ese momento de la nota cuando el polémico actor decidió poner fin (por unos minutos) a la conversación con Moria. “Es un cagón. No puede debatir, es un asco de persona”, lanzó Cinthia. Después de algunos minutos, el actor regresó a dialogar con la conductora y aprovechó para simpatizar con Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Perón.
Te puede interesar...
Leé más
Qué dijo Moria Casán sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez
El conmovedor posteo de Brenda Gandini tras una dolorosa pérdida
La emoción de Christian Petersen en medio de su recuperación tras luchar por su vida
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario