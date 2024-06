Cómo es el moises fashion que Nicole Neumann y Urcera usan para su hijo Cruz

Moises-Cruz Urcera.jpg

Las fotos del moisés

Moises-Cruz Urcera.jpg

Moises.jpg

Las tiernas imágenes de las hijas de Nicole Neumann con su hermanito, Cruz Urcera

Este martes, el piloto Manu Urcera y la modelo Nicole Neumann se convirtieron en padres de su primer hijo, Cruz Urcera. La esperada noticia conmovió a todo el entorno familiar y, en las últimas horas, se difundieron imágenes del momento en que las tres hijas mayores de Nicole, fruto de su relación con Fabián Cubero, se encontraron por primera vez con su pequeño hermanito.

Nicole fue la encargada de compartir el momento en que sus hijas conocían al nuevo integrante de la familia, que llegó tras el casamiento de la pareja en un viñedo de Neuquén. "Hola hermanas", escribió la modelo, en la voz del pequeño Cruz, al publicar una imagen que capturó las miradas de felicidad de sus tres hijas al ver al bebé.

La primera en mostrarse junto a Cruz fue la hija de medio de Nicole y Cubero, Allegra. Más tarde se sumaron las otras hijas que la modelo tuvo con el futbolista: Indiana y Sienna. La foto mostró la unión familiar después de varios meses de rumores por una relación desgastada entre Neumann y su hija mayor, que había decidido vivir con su padre en lugar de quedarse con ella, sus hermanas y su padrastro, Manu Urcera.

nicole hijas cruz urcera.jpg

"Bienvenido Cruz!!!!! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón!! Y hoy ya estás en nuestros brazos!!!!! Te amamos!!!", se pudo leer en el posteo que compartieron en las redes los flamantes papás.

El nacimiento de Cruz Urcera

“Estoy bien. Ya todos muy ansiosos con la llegada. El bolso ya lo tengo armado hace 10 días por las dudas. Y en casa, la cuna y todo lo necesario también. Mucha ansiedad de parte de todos. Con todo listo”, contó la modelo en una nota que dio a El Trece en los días previos al nacimiento.

La modelo reveló que visitó al mismo cura que la casó y detalló: "Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”.

nicole cruz urcera hijas.jpg

Por último, Nicole Neumann contó en sus historias de Instagram: "Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita".