Cómo será el programa que conducirá Marcela Tauro en las tardes de América TV

Cabe recordar que el programa de Laura Ubfal comenzó en agosto de 2024, pero antes de que terminara el año fue levantado y el rating no fue el esperado.

Actualmente, Marcela Tauro forma parte de No está todo dicho, el programa de Guido Kaczka en La 100, y también es panelista de Intrusos en América TV. Hace muchos años que la periodista forma parte del medio y conducir su propio programa sería una importante y merecida oportunidad.

Marcela Tauro prefirió no hablar de Morena Rial y un conductor la destrozó: "Selectivo y arbitrario lo tuyo"

El caso de Morena Rial sigue generando repercusiones mediáticas y dividiendo opiniones en el mundo del espectáculo. Luego de su segunda detención en menos de un mes, varios programas de televisión abordaron el tema, aunque no todos los periodistas decidieron sumarse a la cobertura. Marcela Tauro, actual conductora de Intrusos (América TV), sorprendió al manifestar que no tocaría el caso de la hija de Jorge Rial, argumentando razones personales y profesionales.

La periodista abrió el programa con una declaración contundente sobre por qué ella y la producción del ciclo decidieron no profundizar en el caso: "Obviamente que el tema de ayer y hoy es More Rial. Yo sinceramente no quiero hacer el tema. Mis compañeros y la gente de producción, que hace mucho tiempo que estamos en esto, trabajamos con Jorge", explicó.

Además, Tauro enfatizó que se trata de una decisión basada en códigos de trabajo y respeto hacia Rial, con quien compartió años en Intrusos. "Tengo un código que es con los hijos nuestros no, así que por eso no fue tocado el tema", agregó, dejando en claro que no se trata de miedo a abordar la noticia, sino de una postura ética que prefiere mantener.

En la misma línea, Laura Ubfal replicó el mensaje en sus redes sociales y reafirmó la decisión tomada por el equipo de América TV. "Nos conocemos todos y con nuestros hijos no", fue la frase que la conductora destacó, reforzando la idea de que algunos temas deberían quedar fuera de la agenda mediática. Sin embargo, esta postura no fue bien recibida por todos, y Tomás Dente no tardó en responder con dureza a Tauro y su equipo.

El periodista de El Impertinente (Net TV) fue tajante en su crítica, asegurando que la postura de Intrusos demuestra una clara doble vara a la hora de tratar ciertos temas. En su cuenta de Twitter, Dente fue directo: "Se meten con los hijos de los demás, pero NUNCA con los de ustedes. Selectivo lo tuyo y arbitrario", escribió, manifestando su indignación. Luego, en su programa, Dente fue aún más contundente: "¿Cuál es la razón por la que omiten el tema? ¿Por qué intentan resguardar la integridad psíquica y emocional de un Rial que se caracterizó siempre por bastardear a la gente?", se preguntó.