Cómo será la serie que Tini Stoessel va a protagonizar en México

Yanina Latorre ya había adelantado que la artista dejaría los escenarios para abocarse a otros proyectos. “Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows y se va a México a grabar una serie”, explicó la panelista sobre la decisión que tomó en su carrera profesional, mientras se distancia de la música y los escenarios.

Tini-Despedida-Portada.jpg Tini Stoessel se despidió de los escenarios por lo que queda del año.

Los detalles de la serie que grabará Tini Stoessel en México

Laura Ubfal dio detalles de la serie en la que Tini Stoessel será la protagonista y confirmó que la cantante ya habría viajado a Miami, pero que, en los próximos días, llegará a México. “Tini estará grabando una ficción corta, de seis capítulos en su primera temporada”, anunció la periodista y reveló que compartirá el protagónico con otro actor argentino.

“Acompañará a Tini en el protagónico Toto Ferro, quien debutó en cine dirigido por Luis Ortega en 'El Ángel’, haciendo de Robledo Puch. Ferro se encuentra por estas horas en Cannes presentando la peli ‘Simón en la montaña’ en los días del Festival Internacional y desde allí viajaría a México para empezar a grabar”, agregó la panelista sobre el joven.

Además, Guillermo Barrios confirmó el nombre de la ficción que grabará Tini, donde un reconocido actor encarnará a su padre en la producción. “La nueva ficción de Tini Stoessel, la cual comenzaría a rodarse en México a principios de junio con Rafa Ferro en la piel del padre de la protagonista, se llamaría Lost Girl”, contó en su cuenta de X.

pelicula tini.png Se conoció el nombre de la serie que grabará Tini Stoessel en México.

Qué había dicho Tini Stoessel en su despedida a sus fans

“Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez, también me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”, dijo Tini Stoessel, muy emocionada, en su último recital en el Club Hurlingham.

“Ya no quiero volver a ser la Martina que tenía miedo de hablar, a esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosa, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”, reconoció la artista en la despedida de su show.

“Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos, los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción y no quiero pedir perdón por llorar, porque está bien”, cerró en ese momento la cantante, totalmente quebrada ante sus fans, adelantando que volverá a los escenarios en 2025 con su nuevo trabajo musical.