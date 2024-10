Cuál es el ritual de amor que tiene Paula Chaves y Pedro Alfonso

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1842983998987141607?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1842983998987141607%7Ctwgr%5Ead78ca8f058458744ae73d0f08b8834b4690b97e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-4188204379710697450.ampproject.net%2F2409271652000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false 10 años después Paula Chaves y Pedro Alfonso repitieron un ritual romántico pic.twitter.com/lWLbCTfYpL — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) October 6, 2024

“Paula y Pepe, 10 años”, escribió la artista junto a un corazón. Luego, la pareja apareció abrazada y besándose en ese lugar que es especial para los dos, ya que les recuerda su juventud y los inicios de su romance.

El árbol especial para Chaves y Alfonso se encuentra en el parque de Sofitel Cardales, en donde los dos vivieron un momento feliz que recuerdan hasta ahora, y el cual decidieron mostrarles a los usuarios en sus redes.

La dura historia de vida de Paula Chaves y su mamá Alejandra

Paula Chaves se animó a ahondar en la historia de su familia. Es por eso que reveló detalles de los momentos más difíciles que le tocó vivir junto a su madre, Alejandra Schulz. Es que ella sufrió de depresión al separarse de Horacio Chaves, por lo que expuso cómo fue ese momento y cómo lograron superarlo.

Paula Chaves-Alejandra Schulz-home.jpg

"Me tocó algo con mi mamá, a la cual amo con toda mi alma y de todo esto saqué algo muy lindo que es admirarla aún más. Mi mamá cuando se separó de mi papá cayó en una depresión muy grande y se volcó al alcohol, tuvo muchos años de una adicción muy fuerte al alcohol y a los antidepresivos, un combo letal, muy fuerte", relató Paula Chaves sobre uno de los momentos más difíciles junto a su mamá.

"Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos Delfina y Gonzalo, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer", expuso sobre las sensaciones encontradas que tuvo con Alejandra Schulz.

Pese a la confusión del principio, la modelo logró comprender qué le pasaba a su madre "Después con los años entendí que ella venía de su pueblo, de Lobos, a Buenos Aires, se casó con su marido, entregó su vida entera a la crianza de sus hijos y de su casa. Y de un día para el otro se le terminó todo porque se separó de mi papá y no encontró rumbo en su vida, ni siquiera en sus hijos".

Paula Chaves-Alejandra Schulz-1.jpg

"Me acuerdo de ir con mi panza enorme embarazada de Baltazar a internarla a una clínica psiquiátrica para adictos. Yo decía ‘¿por qué me está pasando esto?’. No me lo olvido nunca más, dije ‘esta es la única forma que voy a sacarla adelante’. Creo que ese día hizo un click y dijo ‘yo me voy a curar, lo voy a hacer por ustedes’. Se dio cuenta, pero fueron muchos años", expuso.

El paso del tiempo logró que ella saliera de ese estado: "Lo bueno de todo esto es que ella pudo darse cuenta, hoy disfruta de sus nietos, está trabajando, es una mujer feliz. Hoy, siendo madre, la puedo entender. Más allá de que todo eso en su momento me enojó un montón. Lo mal que la pasamos y lo bien que estamos ahora porque ella es una guerrera".