¿Cuál es la canción más escuchada en el mundo en YouTube?

A principios de este 2024, YouTube contaba con cerca de 2.500 millones de usuarios activos. Con semejante audiencia y con las nuevas generaciones usándolo como red social, no sorprenden los números que muestra la canción más escuchada en el mundo.

En diciembre de 2012, el pegadizo hit de PSY “Gangnam Style” se convirtió en el primer video en llegar a mil millones de visitas en YouTube , pero esa cifra hoy no asusta a nadie. “Baby Shark Dance” , producida por el coreano Pinkfong, es el video con mayor cantidad de reproducciones en mayo de 2024: 14.5 mil millones de visualizaciones.

¿Cuál es la canción número 1 en YouTube?

Pero a la hora de ver cuál es la canción más escuchada, sacando los videos infantiles que cada vez tiene más audiencia con las nuevas tecnologías, el hit mundial es uno que se hizo viral hace siete años. El videoclip de la canción "Despacito", interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, lidera la clasificación con más de 8.440 millones de visualizaciones en YouTube.

El tema, que se estrenó en enero de 2017, es el video musical más visto de la historia de la plataforma. Fue tal su éxito que llevó al lanzamiento de una versión del tema con la participación del canadiense Justin Bieber.

“Despacito” se convirtió en el primer video en alcanzar los tres mil millones de visitas en agosto de 2017, y superó los cuatro mil millones en octubre de su año de lanzamiento. Después de su explosión mundial, sigue siendo un tema muy escuchado y no deja el primer lugar como la canción más escuchada en el mundo en YouTube.

¿Cuáles son las 10 canciones más escuchadas de la historia?

En segundo lugar entre los videos de música más vistos en YouTube se encuentra la canción “See You Again”, interpretada por Wiz Khalifa en colaboración con Charlie Puth. El tema salió en 2015 y fue parte de la banda sonora de “Rápidos y Furiosos 7”, la última película de Paul Walker antes de morir en un accidente. El video tiene 6.261 millones de visualizaciones en mayo de 2024.

Tercera en la lista de las canciones más escuchadas en YouTube se ubica “Shape of You” de Ed Sheeran. El video también se estrenó en 2017 y tiene 6.258 millones de reproducciones hasta la fecha.

El Top Ten de las canciones más escuchadas de la historia en YouTube lo completan otros siete temas que son las únicas que también superan las cuatro mil millones de reproducciones:

4- “Uptown funk” , Mark Ronson ft Bruno Mars: 5.222 millones de reproducciones.

, Mark Ronson ft Bruno Mars: 5.222 millones de reproducciones. 5- “Gangnam style” , PSY: 5.148 millones.

, PSY: 5.148 millones. 6- “Dame tu cosita” , El Chombo ft Cutty Ranks: 4.630 millones.

, El Chombo ft Cutty Ranks: 4.630 millones. 7- “Crazy Frog” , Alex F: 4.532 millones.

, Alex F: 4.532 millones. 8 -“Sugar” , Maroon 5: 4.040 millones.

, Maroon 5: 4.040 millones. 9- “Counting stars” , One Repubic: 4.018 millones.

, One Repubic: 4.018 millones. 10-“Roar”, Katy Perry: 4.001 millones.

¿Cuáles es la canción más escuchada de la historia en Spotify?

Es cierto que a la hora de hablar de la canción más escuchada de la historia no deberían faltar clásicos de otros tiempos como “Bohemian Rhapsody” de Queen(el video oficial suma 1.774 millones de visualizaciones en YouTube), himnos como “Imagine”, de John Lennon (la versión más vista tiene más de 300 millones), “Billie Jean” de Michael Jackson (1.595 millones de visualizaciones) o algunos temas de Adele o Rihanna que superan los dos mil millones.

Pero los números de YouTube son inmensos y se imponen, así como la principal plataforma que se usa hoy en día para llevar música en los oídos. Spotify se creó en 2008 y hace 12 años que acumula música de casi todos los artistas mundiales y de la historia.

Es por eso que las reproducciones en Spotify y la cantidad de oyentes mensuales de los artistas es una nueva forma de medir el éxito musical. La canción con más reproducciones en Spotify es “Blinding Lights” de The Weekend, con más de 3.802 millones de reproducciones desde su estreno en 2020.

La segunda canción más escuchada en Spotify es “Shape of You”, de Ed Sheeran, al igual que en YouTube: tiene 3.628 millones de escuchas en la plataforma. En tercer lugar se encuentra la canción “Someone you loved” interpretada por Lewis Capaldi con 2.975 reproducciones.

Las canciones que les siguen entre las 10 más escuchadas en Spotify son: