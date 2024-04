Pusieron en venta la impresionante mansión de Freddie Mercury: conocela por dentro

“Te dejé la casa porque habrías sido la mujer con la que me habría casado y todo esto habría sido tuyo de todos modos”, le dijo el líder de Queen a quien fuera su novia de la juventud, desde 1970 a 1976, en los inicios de la banda británica y su salto a la fama mundial. La historia de amor se muestra en la película “ Bohemian Rhapsody ” y terminó cuando el cantante le contó que era gay.

Los detalles de la lujosa mansión de Freddie Mercury

La mansión está ubicada en el lujoso y reconocido barrio londinense de Kensington, a apenas diez minutos del centro de la capital británica. Con más de 8 dormitorios y varios ambientes para todas las necesidades, quién quiera comprarla tendrá que desembolsar 35 millones de euros.

La mansión (conocida como Garden Lodge), es una espectacular propiedad que supo ser la residencia más famosa de Freddie Mercury, donde pasó los últimos días de su vida acompañado de su gran amiga Mary Austin, quien se mudó al lado de la vivienda muchos años antes, tal como deseaba el cantante de Queen, pese a que ella se casó y tuvo su propia familia.

La vivienda, construida en 1907, está edificada en ladrillo y al estilo gregoriano, cuenta con múltiples ambientes para distintos usos: un salón con chimenea, dos salas de estar, un comedor, ocho dormitorios, un vestidor art déco, un estudio y dos salas de entretenimiento.

Una mansión ambientada a su gusto

El líder de Queen adquirió esta casa en 1980 por medio millón de libras esterlinas. Antes de mudarse, Freddie Mercury contrató al diseñador de interiores y arquitecto Robin Moore Ede para renovar el inmueble a su gusto.

La casa destaca por sus interiores lujosos y materiales de alta calidad. Tiene mobiliarios de mármol, suelos de maderas nobles e incluso la pared del comedor está pintada en un particular amarillo cítrico, el color favorito de Mercury.

La estrella del rock mundial vivió allí de 1980 hasta 1991, año en que falleció a causa del HIV. Tras su muerte, el inmueble pasó a manos de su amiga y gran amor Mary Austin, quien ha vivido en ella por más de 30 años sin modificar prácticamente nada.

Freddie Mercury a subasta: remataron los recuerdos del cantante

Mary Austin es la principal heredera de los bienes de la estrella luego de su fallecimiento. Desde el año pasado decidió desprenderse de algunos objetos que pertenecieron a Freddie Mercury. La venta de la vivienda se suma a la millonaria subasta que se realizó en 2023 donde se vendieron pertenencias del cantante.

Sotheby's, una de las casas de subastas más reconocidas del mundo, remató cerca de 1.500 objetos que pertenecieron al artista y estaban en poder de Austin, a quien Freddie le dedicó uno de sus más grandes hits: “Love of my life”. El lote de incluyó lujosos objetos como joyas de arte con grabados de Matisse y Chagall y un retrato de una de las esposas de Picasso.

La subasta también alcanzó las pertenencias más personales del cantante: fueron vendidas la guitarra acústica Martin D-35 con la que el artista compuso y grabó “Crazy little Thing Called Love”, su chaleco favorito, el manuscrito de “We Are The Champions” y el piano Yamaha donde Mercury compuso “Bohemian Rhapsody”, el que se vendió por 2 millones de euros.

"Para sus amigos más cercanos, es muy triste"

A pesar de haber sido la compañera de vida de Freddie Mercury, quien la eligió como su heredera, Mary Austin escapó a las críticas por su decisión. En un descargo en su cuenta de Instagram, Brian May, guitarrista de Queen, expresó su tristeza por la venta de “ los efectos y los escritos personales más íntimos de Freddie que serán vendidos al mejor postor": “No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos y familiares más cercanos, es muy triste”, dijo Brian May.

La subasta fue todo un éxito: recaudó más de 50 millones de euros y, según informó Austin, gran parte de las ganancias fueron destinadas a organizaciones benéficas como el Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John contra el VIH.