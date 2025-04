Cuál será el nuevo trabajo en el que Jorge Rial se juntará con muchos periodistas famosos

image.png

"El lunes por la noche habrá programa compartido entre Jorge Rial y Alejandro Fantino. Y después hay otro semanal previsto entre Jorge y Viviana Canosa", especificó la periodista sobre el proyecto que comanda el astro de C5N. Mientras que sobre el contenido de los programas, explicó que lo más probable es que más que trabajar sobre un análisis político sesudo, los conductores abordarán noticias y temas del día en clave de "show periodístico".

Además, Calabro elogió que Rial pueda unir fuerzas con figuras de perfiles ideológicos diferentes al suyo como los de Feinmann y Canosa. y la comunicadora agregó: "Sé que está cerrando una quinta figura, super potente, pero no tengo el nombre todavía",

Jorge Rial reveló la verdad de por qué Marianela Mirra ganó Gran Hermano hace años

A 17 años de haberse consagrado como la ganadora más recordada de Gran Hermano en Argentina, Marianela Mirra volvió a ser noticia, pero no precisamente por su juego estratégico en la televisión. Esta vez, su nombre resonó en todos los portales tras un nuevo enfrentamiento público con Jorge Rial, quien reavivó una vieja rivalidad al revelar que la tucumana visita regularmente al exgobernador José Alperovich en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena por abuso sexual.

image.png

El conductor de Argenzuela tiró la bomba el lunes pasado y desde entonces el escándalo no se detiene. “Nosotros contamos con un dato de color que Alperovich recibía la visita de Marianela Mirra. No hablamos de pareja ni nada, nosotros no vivimos en Tucumán pero sabemos lo que se dice allá”, expresó Rial al aire. Pero el dato, lejos de quedar en lo anecdótico, desató una tormenta.

Marianela no se quedó callada. A través de sus redes sociales, lanzó una fuerte réplica donde acusó al periodista de extorsión y lo responsabilizó por querer ensuciar su nombre: “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p…, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más”.

Y fue más allá, blanqueando por primera vez su vínculo con Alperovich: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo y creo en él, ayer, hoy y siempre a muerte. No me quieras arruinar más la vida. Es mi vida”.

image.png

“Atención, no es un dato menor que haya salido a blanquear y que diga ‘soy pareja hace 20 años’, para la Justicia no lo es”, sostuvo, mientras recordaba que la ganadora del reality había eliminado de su perfil de Instagram la palabra “abogada”. Según su compañero Mauro Federico, “el nombre de Marianela Mirra no figura en ningún Colegio de Abogados”.

El conductor también hizo referencia a las teorías que circularon en su momento sobre el triunfo de Marianela en GH 2007, alimentadas por su supuesto vínculo con el poder político tucumano. “También salieron a decir que ella ganó ‘Gran Hermano’ porque Alperovich puso plata, y la verdad es que ganó porque era muy buena y jugó muy bien”, reconoció, con una pizca de ironía.

Años atrás, Mirra ya había sido protagonista de una polémica que marcó la carrera de Rial: la filtración de chats subidos de tono entre ambos cuando él estaba en pareja con Mariana “Loly” Antoniale. Aquella situación fracturó definitivamente la relación entre la tucumana y el conductor, y dio inicio a un cruce mediático que parece no tener fin.