Cuando nadie lo esperaba, Yanina Latorre salió a defender a Mauro Icardi y mató a Wanda Nara

"Mauro la debe estar pasando mal y lo digo en serio. A mí él me da lástima porque Wanda está de joda con L-Gante, también digamos todo. Y no deja que las hijas vean al padre por un capricho, porque para mí acá no hay violencia, es un capricho", afirmó.

Y añadió, convencida: "Yo en esta estoy con Mauro Icardi a muerte. Wanda se va a arrepentir toda la vida por un despecho y un capricho pelot...". Según Yanina, la empresaria busca victimizarse públicamente mientras bloquea el vínculo entre padre e hijas. "Ella se hace la santa. En una de las notas que dio hoy a la tarde, dijo ‘yo no voy a poner nada en contra de que Mauro vea a sus hijas. De hecho, la torta que llevan las nenas para encontrarse con el padre, la hice yo’. Eso no te hace ni buena, ni nada", remató sin piedad.

Yanina 2.jpg Yanina Latorre

El ida y vuelta de Yanina Latorre con Nancy Pazos

Pero eso no fue todo. En paralelo, la mediática vivió un inesperado momento con otra conductora. "Yanina, soy Nancy Pazos —igual no hace falta que te diga quién soy porque conocés mi voz—. Te extraño bonita, te quiero ver acá en la puerta ahora que sos una estrella que conducís la tele", se escuchó decir a Pazos en el audio que Latorre reprodujo al aire. Lejos de esquivar el bocado, Yanina no solo respondió, sino que redobló la apuesta con su habitual ironía: "Yo nunca le hice una nota, ¿por qué iría a la puerta si soy una estrella? Sería un notón, que Telefe me la preste. Nancy Pazos entendió que soy una estrella", lanzó entre risas.

Más allá del tono humorístico, la panelista y flamante conductora de Sálvese Quién Pueda aprovechó el guiño para extender una invitación formal a su ciclo. "En el fondo le gusto, le gusté siempre, sabía que había algo bueno. Creo que la odia tanto a Mariana Brey que ahora me ama a mí. Me encantaría que venga a mi programa Nancy, me divierte. La podría traer para analizar a Yuyito (González)", cerró, dejando en claro que no pierde oportunidad de sumar polémica y rating.