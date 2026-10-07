Cuántos hijos tiene Lionel Messi, cómo se llaman y cuántos años tienen.

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección Argentina . Y aunque muchos hinchas de la Albiceleste ya lo extrañan, el ídolo futbolístico deja un esperanzador legado vinculado al fútbol en sus hijos que ilusiona a los fanáticos de nuestro país.

Lionel y Antonela Roccuzzo son padres de tres varones: Thiago, Mateo y Ciro . Los chicos nacieron en Barcelona y, con el paso de los años, fueron creciendo rodeados de fútbol y acompañando a su papá en algunos de los momentos más importantes de su inmensa carrera deportiva.

El mayor es Thiago Messi , nacido el 2 de noviembre de 2012. Mateo llegó el 11 de septiembre de 2015 y Ciro , el menor, nació el 10 de marzo de 2018. Los tres comenzaron a desarrollar su vínculo con la pelota desde pequeños y actualmente entrenan en la academia del club donde juega su padre, el Inter Miami . Lionel habló en varias oportunidades sobre sus hijos y contó cómo es cada uno cuando juega. Lejos de describirlos como copias de su estilo, marcó que tienen personalidades y características muy diferentes.

"Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutarlos, acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del cole", contó el futbolista en una reciente entrevista. Y resumió lo que significa para él poder compartir esa pasión con ellos: "Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia".

Thiago es el primero de los tres hermanos. Dentro de la cancha, su papá lo definió como un jugador que se destaca por su capacidad para pensar el juego. "Thiago es más pensante, organizador, más medio", explicó Messi al hablar de su hijo mayor. En 2026, además, el adolescente integra la Sub 14 del Inter Miami y fue parte de un plantel que obtuvo un título formativo. Su nombre también estuvo en el centro de un rumor durante agosto, cuando circuló la versión de que podía pasar a las inferiores del Barcelona. Messi fue consultado directamente y descartó esa posibilidad con una respuesta contundente: "¿Qué? Nah".

Las características de Mateo y Ciro

Mateo, el segundo de los hermanos, tiene un perfil futbolístico diferente. Según la descripción de Lionel Messi, es quien se siente más cómodo cerca del arco rival. "Mateo es más delantero, le gusta hacer goles, estar cerca del arco, pero es inteligente para jugar", contó el ahora excapitán argentino. El chico también comparte con sus hermanos la pasión por mirar partidos. Messi contó que los tres siguen el fútbol internacional y conocen a muchos de los grandes nombres de la actualidad. "Miran todo, conocen a todos y siguen a todos", explicó el rosarino al mencionar entre sus referentes a jugadores como Kylian Mbappé, Vinícius, Erling Haaland, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Ciro es el menor de la familia y también comenzó a llamar la atención por sus actuaciones en las categorías infantiles del Inter Miami. En mayo de 2026, fue protagonista de una jornada especial al consagrarse campeón con su equipo y marcar dos goles de tiro libre. Su padre lo describió de una manera muy particular: "Ciro es más explosivo, más encarador, más del 1 contra 1, más de hacer sus jugadas". Su presencia en las inferiores del Inter Miami también demuestra que los tres hermanos comparten actualmente el mismo escenario deportivo que su papá.

Aunque la expectativa sobre los hijos del mejor jugador argentino es enorme, Messi intenta quitarles presión. Según contó, para ellos jugar al fútbol es algo natural y no sienten el peso de llevar uno de los apellidos más reconocidos del deporte. "Es algo normal para ellos. Son chiquitos, son muy inocentes", explicó. Además, el futbolista evita establecer comparaciones entre sus hijos. Cuando le preguntaron quién de los tres era mejor, prefirió no elegir: "La verdad que les encanta a los tres, pero pasa que ven todo ahora y si llego a nombrar a uno después me van a decir 'eh, por qué dijiste el nombre de él'".