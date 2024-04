Darío Lopilato contó cómo fue su cara a cara con Furia antes de Gran Hermano

El actor compartió detalles de su experiencia cara a cara con Furia en "Flechazo Amor Oculto", un programa de citas a ciegas que él conducía en Canal 9 en 2022. Según Lopilato, la personalidad avasallante de Scaglione se destacó desde el primer momento, especialmente por su falta de filtro y su enfoque directo en las interacciones. "Era muy divertida. En un momento me acerco y le hago una pregunta íntima, y ella, sin vacilar, me dice 'qué lindos ojos tenés'... le dije 'vos también tenés lindos ojos'. Tiene unos ojazos", recordó el actor entre risas.

Furia 1.jpg Darío Lopilato

La divertida participación de Furia en el programa de Darío Lopilato

La anécdota de Lopilato no solo reveló el encanto y la desenvoltura de Furia, sino también su determinación en la búsqueda de pareja durante el programa de citas. Aunque parecía que podría haber encontrado un vínculo amoroso, al final no fue así. “Se veía que se iba a armar una pareja pero al final no. Pero era muy lindo porque se iban eligiendo parejas, de lo que ibas escuchando, las historias personales, creo que ella no lo eligió a él”, comentó el actor sobre el desenlace de la historia.