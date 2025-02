Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, sorprendió con su gran habilidad

Embed - Flavio Mendoza on Instagram: "Te imaginé y pedí a Dios qué seas sano , amoroso , simple ,tierno pero nunca imaginé que venías a este mundo a hacerlo perfecto te amo hijo mío tanto , a nada decís no ,con tus miedos y todo sos un valiente papá también siempre tuvo miedo hasta qué apareciste en mi vida GRACIAS @dionisiomendozaok x dejarme imaginar que el mundo perfecto existe ,y si digo todo esto no es x que solo logres cosas difíciles y físicas , si no x que no quiero mas odio quiero que mires a todos con amor y aceptación sea la religión qué sea ,se la orientación sexual que sea , que en esté mundo la gente pueda ser feliz , eligiendo lo que quiera para su vida , es mi deber enseñarte a amar a todos x igual y así el mundo será mejor " View this post on Instagram A post shared by Flavio Mendoza (@mendozaflavio)

Luego, destacó la valentía del pequeño: “A nada decís que no, con tus miedos y todo, sos un valiente. Papá también siempre tuvo miedo hasta que apareciste en mi vida”.

Finalmente, el artista reflexionó sobre los valores que busca inculcarle a su hijo: “Gracias, Dionisio, por dejarme imaginar que el mundo perfecto existe. Y si digo todo esto, no es solo porque logres cosas difíciles o físicas, sino porque quiero que mires a todos con amor y aceptación. Sea la religión que sea, la orientación sexual que sea, quiero que en este mundo la gente pueda ser feliz eligiendo lo que quiera para su vida. Es mi deber enseñarte a amar a todos por igual, y así el mundo será mejor”.

Mirtha cuestionó a Flavio por cómo tuvo a su hijo

Tras el duro golpe que tuvo el sábado en materia de rating (quedó relegada en el cuarto lugar con 6,5 puntos, detrás de PH, el partido despedida a Rodrigo Mora y El Arqui, las paredes hablan), Mirtha Legrand incomodó a Flavio Mendoza al cuestionar el método por el cual se convirtió en el padre del pequeño Dionisio.

Es que mientras el coreógrafo contaba lo feliz que está con su paternidad y recordaba cómo fue el proceso de subrogración, La Chiqui lo interrumpió para objetar: “Pero es raro”.

“Ella no es la madre. Es un vientre subrogado, el óvulo no era de ella. Justo hace unos días nació su nuevo bebé. Es su cuarto hijo. Es un amor de mujer, para mí es parte de mi familia”, sostuvo el bailarín, a lo que Mirtha inquirió: “¿Cobran por eso?”. “Lo que cobra esa persona no es suficiente para llevar a un embarazo nueves meses y amar a esa personita que no es tuya”, replicó el productor.

“Es raro porque en algún momento tendrá deseo de ver al chiquito”, contrapuso la conductora. “Es un acto de amor. No hay que verlos como una rareza”, sentenció Flavio, mientas la anfitriona redobló la apuesta: “¿No comercia con eso?”. “Sí, pero comercia por una buena causa”, remarcó él, pero Mirtha insistió: “No sé, es raro”. “Es cultural”, remató Peto Menahem, otro de los invitados.