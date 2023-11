El accidente doméstico que sufrió Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia.mp4 Charlotte Caniggia reconoció su obsesión por la lavandina en el ciclo Terapia picante.

En una reciente nota para Terapia Picante, la hermana de Alex Caniggia recordó el día en que su obsesión la llevó a cometer un terrible error que llegó a poner en riesgo su integridad física: "Una vez trapeé mi casa como una loca, y puse tanta lavandina que me bajó la presión".

"Le comenté a mi novio que me sentía mal y mareada y me llevó a la farmacia, donde me tomaron la presión. Ahí me dijeron que la tenía baja y me dieron un caramelo", contó entre risas la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia para tomarse con humor un hecho que pudo haber sido muy grave.

La obsesión de Charlotte Caniggia por la lavandina

"Es que me encanta el olor a lavandina. Amo comprar lavandina. Amo la lavandina... Pero desde ese entonces trato de usar muy poca lavandina y no chorros grandes como hacía antes. ", concluyó Charlotte, dando a entender que ese accidente doméstico le dio una gran lección.

Los memoriosos recuerdan que la mediática mostró públicamente su obsesión por la limpieza cuando pasó por El Hotel de los Famosos, donde dejó el baño reluciente. Y unos años más atrás, en 2019, su coach del Bailando la acusó de presentarse a los ensayos con olor a cloro. En esa ocasión, Charlotte admitió que eso se debía a su adicción a la limpieza.