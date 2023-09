El conmovedor mensaje que dejó Silvina Luna antes de internarse en el Hospital Italiano

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox… Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles… Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar” , puntualizó Silvina.

SILVINA LUNA.mp4 Poco antes de internase en el Hospital Italiano, Silvina Luna grabó un conmovedor mensaje.

Y luego continuó: “viven preguntándome qué me pasó en la cara... Pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”.

“Cuando leo estas cosas me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco… No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro”, expresó.

“A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas… ¿Qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”, concluyó Silvina, con la firme intención de concientizar sobre el grave daño que pueden generar comentarios de ese tipo.