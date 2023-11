El demoledor cambio estético de María Becerra: cirugías y una durísima rutina de entrenamiento

Cuando empezó a mostrar su talento en YouTube y era una adolescente, María Becerra no se imaginaba todo lo que iba a lograr en tan pocos años. Hoy, a los 23, no solo es una artista indiscutida sino una referente para millones de seguidores, que la siguen y la usan de ejemplo.

El orgullo de María Becerra por su entrenamiento

Hace casi dos años, María Becerra comenzó a realizar actividad física porque no estaba feliz con lo que veía en el espejo y mostró cómo pudo modificar su aspecto en la zona de los brazos y la espalda, con músculos más tonificados que la ayudan no solo en lo estético, sino a mantener la exigencia que necesita para subir a los escenarios.

María Becerra 2023.jpg Los cambios estéticos de María Becerra copan su cuenta de Instagram, con más de 13 millones de seguidores.

El año pasado, la novia de J Rei publicó en sus redes varios audios que le mandó a su entrenador feliz de los resultados que mostraban su cuerpo por ejercitarlo. "La verdad es que hoy me levanté echa una seda querido. No sé qué has hecho en mí, pero me volviste resistente a los golpes. ¡Dale que en unos meses quedo re grosa!", le decía su personal trainer.

María Becerra cambio entrenamiento.jpg La artista mostró cómo fue cambiando su cuerpo con el entrenamiento, sin ayuda de cirugías.

"Arranqué a entrenar hace un mes y desde ahí le estoy metiendo sin parar. Nunca estuve tan motivada en mi vida, les juro. Me fascina entrenar, sentirme bien y con energía. Me libera un montón de tensiones, de ansiedad, no sé, me hace re feliz y encima voy a quedar ATR", les contó María Becerra a sus seguidores.

Nacimiento prematuro y trauma adolescente

“Estoy muy contenta, me felicito a mí misma. Estoy orgullosa”, contó Becerra sobre la manera en la que se entrena, incluso de viaje y en medio de las giras. Por los prejuicios que tenía con su cuerpo, llegó a pedir que algunos contenidos audiovisuales que producía de sus canciones no fueran publicados. “Me veía horrible con las patas muy flacas”, dijo.

Embed

“La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica”, recordó. Esa mirada propia la llevó a dejar de usar shorts o faldas cortas porque no estaba gusto con sus piernas de los 15 a los 21 años.

Maria Becerra IG.jpg María Becerra dejó atrás años de traumas y complejos.

Al repasar su historia, María Becerra contó que nació prematura, con apenas un kilo doscientos de peso. “Siempre fui súper flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, detalló. Eso cambió en los últimos dos años: “Estoy trabajando mi cuerpo. Ya me siento cómoda".

Cirugía y rumores de un retoque en la cara

Siempre honesta en sus entrevistas, la novia del trapero J Rei, con quien se comprometió en julio, luego de un año de relación, y con el que comienza a pensar en una posible maternidad, no dudó en responder a la ola de rumores sobre posibles cirugías estéticas en su cuerpo y en su rostro.

Cuando muchos aseguraban que había pasado por el quirófano para retocar sus glúteos, María Becerra mostró su rutina de entrenamientos y cómo le cambió el cuerpo, desmintió haberse realizado algún tratamiento en la cara y blanqueó algo que, entre risas, contó que era muy evidente: se había agrandado las lolas.

Embed

En una nota en el exterior, la cantante dijo que esa era la única operación y que le “encanta” y negó haberse tocado el rostro con cirugías. “Es re evidente, yo no andaría diciendo: no me hice nada, nací así. La verdad es que me operé y me encanta, miren cómo quedé”, dijo tomando sus lolas.