El difícil momento económico de Florencia Peña: "Cambié hábitos"

La actriz reveló que ha tenido que ajustar sus hábitos. “Tuve que cambiar millones de hábitos que tienen que ver con lo cotidiano: estar más atentos al gasto de la luz, estar más atentos a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana... no conozco a nadie que no se haya ajustado”, explicó Peña. A pesar de su situación relativamente privilegiada, expresó empatía por aquellos que están pasando por momentos difíciles.

“Yo hago un montón de cosas que no importa... nadie sabe y tampoco tengo ganas de contarlas, pero que tienen que ver con mirar realidades que no tienen que ver con la mía y tender puentes, intentar dar una mano con gente que no tiene lo básico”, comentó la actriz.

Florencia Peña 1.jpg Florencia Peña

El deseo de Florencia Peña para el futuro de la Argentina

En cuanto a sus deseos para el país, la actriz manifestó: “Me da tristeza que todavía no hayamos podido como país lograr que la gente, por lo menos, no se muera de hambre. Después bueno, hay realidades y realidades, pero que la gente no se muera de hambre y tenga un lugar para comer, y tenga un lugar donde vivir, y tenga un techo... me parece que esas son las cosas que me encantaría que sucedan en la Argentina. Es algo que me haría bien en este pensamiento colectivo que tengo de intentar pensar en igualdad, siempre pensar en igualdad”.

Además de sus comentarios sobre la situación económica, Florencia Peña sorprendió al hablar sobre su vida personal, específicamente sobre su relación con el abogado salteño Ramiro Ponce de León. Hace varios años, Peña había revelado que practicaba el poliamor con su pareja, permitiendo que ambos tuvieran otras relaciones. Sin embargo, en esta reciente entrevista, la actriz reveló que ahora ha vuelto a la monogamia.

Florencia Peña 2.jpg Florencia Peña

Florencia Peña reveló que ya no practica el poliamor

“Yo siempre fui una mina que me planteé las cosas que por ahí otros... lo incómodo. Yo siempre me planteo lo incómodo, y es incómodo plantearse la monogamia, siempre fue incómodo, porque hay algo de pertenencia, algo de nuestros mandatos, de la estructura, de que culturalmente somos seres monogámicos aunque no lo seamos de manera natural... es algo que convinimos en que íbamos a hacer en esta cultura”, reflexionó Peña.

Finalmente, Florencia Peña concluyó: “Estoy por cumplir 50. A los 50 años las prioridades también se ponen en otro lado. El sexo también cobra otra dimensión distinta. El sexo puesto en un lugar de mucha importancia... esa importancia después se pone en un lugar más relativo, y no tiene que ver sólo con la edad, yo voy a ser siempre una mina muy sexual, pero sí con las prioridades”.