El hijo oculto que apareció de Huberto Roviralta, el ex de Susana Giménez

En el programa A la Tarde hablaron de la aparición de un supuesto hijo no reconocido por el ex marido de la famosa conductora de televisión.

En el programa A la Tarde recordaron la relación de Susana Giménez con Huberto Roviralta y confirmaron la existencia de un hijo no reconocido por parte del ex polista. Según informó Luis Bremer, el empresario sabía de su heredero pero habría decidido mantenerlo oculto. Sin embargo, la información salió a la luz por un pedido de la madre del hijo no reconocido a la Justicia.