El hijo de Romina Yan contó cómo fue el día que le contaron de su muerte

“Recuerdo perfectamente el momento en que nos dijeron. Ese día no nos buscó ella en el colegio, sino una vecina. Ella estaba mal, estaba toda mi familia en casa. Nos sentaron en el sillón y mi papá nos dijo: ‘Mamá, murió'. Eso fue muy fuerte, no se me borró más”, expuso en Telefe Noticias.