El nuevo look de Emilia Attias, tras separarse del Turco Naim

El increíble nuevo look de Emilia Attias para una campaña

A dos meses de confirmarse la separación del Turco Naim que anunció Yanina Latorre, Emilia Attias dejó atrás los días en los que prefirió mantenerse alejada de los medios, casi sin dar notas ni concurrir a lugares públicos (fue al preestreno de una película junto a su hija), y se mostró trabajando y con un look muy diferente.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, Emilia Attias subió un carretel de fotos y sorprendió luciendo un espléndido pelo largo y diferentes vestidos con imágenes que formaron parte de una nueva campaña en su exitosa carrera de modelo.

Además, Emilia Attias subió un corto video de la sesión fotográfica en la que se luce con todos los atuendos, muy sensual y con estilos para todos los gustos. La actriz y modelo decidió no solo modificar el color de su cabello a un rubio más intenso, sino que también adoptó extensiones que le permitieron lucir una melena hasta la cintura.

Los seguidores rápidamente comentaron tras ver las bellas fotos y la llenaron de Me Gusta (suma casi 100 mil), entre ellos se destacó el mensaje de su ex compañera de ficción y amiga Eugenia La China Suárez, quien le escribió "mi amor".

La escandalosa separación de Emilia Attias y el Turco Naim

La separación de Emilia Attias, de 37 años, con el Turco Naim, que en junio cumplió 58, fue anunciada por Yanina Latorre. En LAM, la panelista no solo tiró la primicia del fin de la relación de casi dos décadas, que pasó por el altar en 2009, sino que le sumó algunos detalles que incluían escenas de celos, diferencias por sus edades y terceros famosos en discordia.

En medio del escándalo, el humorista y la actriz se expresaron por medio de un comunicado en el que aclaraban que "no hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras", dejando en claro que no fue por infidelidad que se separaron.

"Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso", contaron Emilia Attias y el Turco Naim, quien se fue un tiempo al exterior para trabajar y atravesar allí el duelo por la separación.

Cómo se inició el romance entre Emilia Attias y el Turco Naim

Naím Sibara Secchiari, conocido como el Turco Naim, inició su carrera en el programa de humor VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli, y fue allí que conoció a una muy joven Emilia Attias, en ese entonces actriz y modelo de 18 años, que luego se convertiría en su esposa.

El encuentro ocurrió durante la grabación de una cámara oculta para el programa en el que la joven estrella era la víctima de una supuesta segunda temporada de Tumberos (la serie de ficción carcelaria). “Me hicieron una broma, un chiste, no sabía, y me hicieron creer que iba a ser una contratada para hacer Tumberos 2 y él me hizo cosas osadas”, recordó la actriz.

“Ella me había hablado y me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó por qué no iba. ¡Y me dio el teléfono! Cuando llegó Martín Bossi, que era el que quería seducirla en realidad, ya era tarde. Cuanto menos buscás algo, más te viene. Esa es la manera para que las cosas se den mágicamente”, rescató el Turco Naim sobre el primer flechazo.

Un mes después de verse por primera vez y actuar con enojos en el medio, ella fue a presentar la cámara al piso del programa y allí se reencontraron. “Cuando lo conocí no pude pensar nada más que en él. Me gustó su personalidad, su energía y, a medida que nos conocimos, me encantó más. Es un hombre inteligente con un corazón grande; admiro su talento y su forma de amarme”, contó Emilia Attias en el living de Susana Giménez.