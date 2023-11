El súper chisme que contó Marina Calabró sobre el futuro laboral de Jorge Rial

MARINA CALABRO-JORGE RIAL.mp4 Marina Calabró reveló un impactante dato sobre el futuro laboral de Jorge Rial.

Luego reveló un dato inesperado: “El último de los nombres, y usted Lanata algo tiene que ver con esto, es el de Jorge Rial. El llamado menos esperado, él no lo confirma, se me hizo olímpicamente el gil, no me lo negó pero tampoco me confirmó nada“, fue la sorprendente revelación de Marina Calabró.

El futuro de Jorge Rial

Luego, dio más datos. “Hablé algo con su círculo más cercano y me dijeron ‘algo hay, el crossover de Lanata con C5N encendió algunas lamparitas'”, expresó Calabró, refiriéndose al reportaje que le realizó Jorge Rial a Jorge Lanata en la versión televisiva de Argenzuela, que tuvo muy buenas repercusiones y, por lo visto, lo puso a Rial en la mira de la gerencia de programación que desea incluirlo en la grilla del año próximo.

Jorge Rial regresó recientemente a la conducción de su ciclo televisivo luego tomarse unos meses de descanso tras el infarto que sufrió en Colombia. Durante ese tiempo solo realizó la versión radial de Argenzuela en Radio 10 y retornó a C5N para el último tramo del proceso electoral. ¿Serán estos sus últimos días en la pantalla de C5N?