El terrible momento que pasó Sabrina Cortez en su casa tras salir de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano fue noticia en las últimas horas por la fea situación que vivió en su casa.

La situación fue caótica y aterradora para los vecinos. “Dejé el auto tirado y vine a buscar a mis hijas (sus mascotas). Me ayudó el señor”, relató Sabrina, enfocando primero a sus mascotas y luego a su amigo. “Qué nervios, ya estamos sanos y salvos. Y lejos”, concluyó en el video, intentando calmarse después del imprevisto.

Qué dijo Sabrina Cortez luego del difícil momento que vivió

Ciudad Magazine se comunicó con Sabrina Cortez para conocer más detalles sobre lo ocurrido. La exparticipante de Gran Hermano precisó: “Yo vivo en San Miguel. La explosión fue a media cuadra de mi casa y se prendió fuego arriba de una carnicería. No sé lo que pasó, pero está todo cortado. No puedo pasar ni con el auto”. Sabrina, aún movilizada por lo sucedido, continuó: “Gracias a Dios yo no estaba en mi casa, había ido al supermercado, pero cuando nos avisaron de que había que desalojar, salí corriendo a buscar a mis perritas”.

“Cuando las bajé, estaba toda la gente saliendo desesperada de los edificios de los alrededores”. Sabrina también mencionó que no había información clara sobre posibles heridos: “Creo que no hay heridos. No se sabe bien qué fue lo que pasó. Recién pasé y está todo cerrado, con gente controlando, seguramente, el gas”.

Ante la imposibilidad de regresar a su hogar, Sabrina Cortez se refugió en la casa de sus padres: “Por el momento no puedo volver a mi departamento, así que estoy en la casa de mis padres. Lo bueno es que pude ir a buscar a mis perritas, porque si no me moría”.

Las imágenes captadas por Sabrina y difundidas a través de sus redes sociales mostraban la magnitud de la explosión y el impacto en la comunidad local. “Se sentía olor a gas”, remarcó Sabrina sobre el desperfecto que habría originado la explosión. Los vecinos, en estado de shock, abandonaron sus viviendas rápidamente, muchos dejando atrás sus pertenencias en medio de la emergencia.

La situación de Sabrina Cortez no es única, ya que muchos residentes de la zona tuvieron que enfrentarse a la misma desesperación y miedo. Las autoridades locales están trabajando para controlar la situación y asegurar que no haya más peligros. La comunidad de Muñiz, mientras tanto, se mantiene alerta y a la espera de más información sobre lo ocurrido.