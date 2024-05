El tremendo chisme que Ángel de Brito contó sobre Nico Occhiato y su novia

Qué dijo Ángel de Brito sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

“¿Qué opinás de la falsa boda de Occhiato y Flor Jazmín?”, lo indagaron a Ángel de Brito en la clásica sección que tiene en Instagram, Ángel Responde. El conductor fue letal con la pareja por hacer un reality de su relación. “Que lucran con su vida privada. Después lloran”, expuso el periodista por el casamiento falso.

angel sobre occhiato y su novia 1.jpg Ángel de Brito fulminó a Nico Occhiato y a Flor Jazmín Peña por la boda falsa.

Además, sus seguidores quisieron saber si Nico y Flor van a ser invitados al nuevo canal de streaming que inició junto a Beto Casella, llamado Bondi, ya que él en alguna oportunidad fue a Nadie dice nada. “Los invitamos a LAM y luego a la fiesta. Y ni contestaron los mensajes”, reveló sobre la desilusión que se llevó y, sin filtro, agregó: “Están muy creídos”.

La reacción de Flor Jazmín Peña al encontrar el broche de otra mujer en lo de Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña reveló al aire de Nadie dice nada (Luzu TV) que su novio Nico Occhiato tiene un broche de mujer en el placard de las toallas, y que no es de ella. Ante ese detalle tan llamativo, lo mandó al frente y tuvieron un tenso debate.

“Cuando no tengo ninguna colita a mano en la casa de Nico, me quedo con el pelo suelto”, comenzó. Luego, Jazmín soltó: “Ese broche que está ahí, que no sé de quién es, no lo voy a usar. Me voy a quedar con el pelo suelto”. Sorprendido, Nico contesta: “¿Qué broche hay en mi casa?”.

angel sobre occhiato y su novia 2.jpg El filoso comentario de Ángel de Brito a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Entre risas y sarcasmos, respondió: “Hay un broche gigante. Se ve que ella tenía un re buen pelo”. Y agregó: “Encima, un día que se había inundado toda la casa, se la ordené y aparecieron broches, cosas... ¡¿Podés sacar ese broche del lugar donde guardás las toallas?! Está ahí. Es gigante.”

Nico Occhiato, sin darle vueltas al asunto, lanzó: “No sabía de la existencia de esos broches”. Mientras tanto, la justificación para Flor Jazmín Peña fue que “a veces lo usaría para colgar la ropa”.