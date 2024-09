¿En crisis? La foto de Pampita y Roberto García Moritán que dio indicios sobre cómo está su relación

Esto dejó en claro que, al menos en ese momento, no había indicios de separación. Además, el perfil agregó: "Pampita, aunque tenga mil crisis, es una mujer que va a darlo todo por su pareja, sobre todo teniendo una familia", reforzando la idea de que la modelo siempre está dispuesta a luchar por mantener la estabilidad familiar.

Moritán 1.jpg Pampita y Roberto García Moritán

Qué dijo Ángel De Brito sobre Pampita y Roberto García Moritán

A pesar de las pruebas que parecían contradecir los rumores, la versión de una crisis continuó circulando en los medios. Uno de los programas que abordó el tema fue LAM, donde Ángel de Brito y sus panelistas analizaron la situación. De Brito recordó que los rumores de problemas en la pareja comenzaron después de que Benjamín Vicuña, ex de Pampita, le dedicara un premio Martín Fierro a la modelo. Según el periodista, esto podría haber generado un malestar en Moritán, aunque no se atrevió a confirmarlo. “No sé si la crisis empezó ahí, pero sí el rumor de que Moritán se había enojado”, comentó De Brito en su programa.

El conductor también reveló que había pasado tiempo con la pareja recientemente y que no había notado nada extraño en su comportamiento. “Yo todas las veces que los vi, la verdad, voy a ser sincero, estuve toda la noche con ellos dos y no noté nada raro. No discutieron, al contrario, hablaban todo el tiempo”, afirmó, sugiriendo que no parecía haber tensiones entre ellos.