Fernanda Iglesias rompió en llanto en LAM por culpa de dos famosas

Las Sol, sensación del Bailando 2023, visitaron el programa y, al ser presentadas, Fernanda confesó que no conocía quiénes eran, desencadenando una reacción airada por parte de las invitadas. “¿Cómo se presentarían si le tuvieron que explicar a un extraterrestre quienes son?”, preguntó Ángel de Brito. “¿A uno como Fernanda o que?”, preguntó picante Sol 2. Allí la panelista les aclaró que estaba pasando un mal momento y que por favor no las ataquen.

"Por algo lo estarás pasando, si fueras mejor persona quizás no pasarías por eso o quizás te falta alguien que te ame de verdad para no ser tan mala. Me sentí ninguneada y que nos faltaste el respeto", expresó Sol 1.

“No me afectan las cosas y menos de quien vienen. Cuando alguien te hace algo con maldad no te va a afectar. Desde que llegamos nos mira con cara rara, por ahí le molesta nuestra presencia”, sumó Sol 2.

El momento del llanto de Fernanda Iglesias

La discusión se intensificó cuando Fernanda Iglesias, visiblemente afectada, explicó su desconocimiento: "Voy a llorar, posta. Que me prejuzguen de esta manera, yo estoy pasando un mal momento y realmente no seguí la historia de ellas por llegar a mi casa y necesito calmarme y bajar, a veces no miro el Bailando y no sabía. Como les voy a querer hacer daño? No me conocen".

Este cruce surgió en el marco de la difícil situación personal que atraviesa Iglesias tras su separación, un tema recurrente en LAM. La panelista ha compartido abiertamente sus emociones y el proceso de enfrentar su realidad, incluso participando en reuniones de apoyo para mujeres en situaciones similares.