Filtran quién es el primer famoso confirmado para Gran Hermano 2026

Ángel de Brito reveló el nombre del primer famoso que entrará a la casa de Gran Hermano en febrero.

Gran Hermano: generación dorada es la gran apuesta de Telefe para el 2026. El reality que conducirá Santiago del Moro en el prime time de la televisión volverá a la pantalla en febrero y ya están los primeros nombres que se sumarán.

Ángel de Brito se encargó de confirmar la noticia en LAM (América) y reveló que Thiago Medina y Daniela Celis serán parte del programa que tendrá la participación de famosos en su edición especial.

El periodista aclaró que no estarán juntos y que Medina será quien entre a la casa a competir y Celis hará lo suyo como panelista. “Está bien pensado porque a la primera que él empiece a estar con alguien, Daniela va a reaccionar”, dijeron en el panel del programa a lo que Yanina Latorre reconoció que él es aburrido y que “ella me encanta”.

Claro que el nombre del participante para formar parte del reality llamó la atención tras la situación que vivió luego del accidente en moto que lo dejó casi un mes en terapia intensiva. Fue sobre este punto que el panel coincidió en que de acá a febrero, Medina “va a estar perfecto”.

Daniela.jpg Daniela Celis y Thiago Medina

Así luce Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina reapareció en las redes sociales luego de estar 28 días internado en terapia intensiva y luchar por su vida. El exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su rápida recuperación y, en las últimas horas, mostró cómo sigue su tratamiento en casa rodeado de su familia y amigos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó”, escribió en una historia que compartió en su perfil de Instagram. En la publicación que acompañó de una foto frente al espejo donde se ve su cambio físico tras la internación.

De buen semblante y con ganas de volver a su rutina cotidiana, reconoció que “estoy feliz de estar vivo”. El posteo lo musicalizó con el tema “Aprender a volar” de Patricia Sosa, un claro mensaje de que sus pequeños pasos son parte de un gran proceso de recuperación que tiene por delante.

Acto seguido, se refirió a su cambio físico. “Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos”, reveló el influencer de 22 años y celebró, al mismo tiempo, su aumento de peso. “Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté dos kilos”.