Florencia Peña contó si se amigó con Erica Rivas

El conductor Rodrigo Lussich quiso saber si Érica Rivas sería convocada para el proyecto y la invitada advirtió: "No sé, eso ya no lo decido". "¿Se puede negociar o es innegociable?", retrucó el periodista. "Yo creo que la cosa ya quedó muy mal ahí. Yo realmente es algo que lamento mucho porque iba a ser una fiesta y me parece que ahí hubo algo de ponernos en un extremo que yo no comparto. A mí no me gustan los extremos. Me parece que nada que esté en un extremo puede ser bueno. Desde la política hasta cualquier postura personal. Siempre hay algo para perder", expresó Flor.