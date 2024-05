Furia reveló a sus compañeros de Gran Hermano cómo salieron sus nuevos estudios

Juliana "Furia" Scaglione , la participante más controvertida de Gran Hermano, ha sido el centro de atención desde que hace dos meses reveló su diagnóstico de leucemia. A pesar de su condición, los médicos que la atendieron decidieron permitirle continuar en la casa, siempre bajo un monitoreo constante y con un régimen alimenticio especial para no saltarse ninguna comida. Esta noticia unió a todos los seguidores del programa, tanto a los que la apoyan como a los que no, en una muestra de solidaridad y preocupación.

Recientemente, Furia compartió con sus compañeros una actualización sobre su estado de salud que trajo tranquilidad a todos. Durante el desayuno, decidió comunicarles los resultados de sus últimos exámenes médicos. Con una mezcla de emoción y cautela, comenzó diciendo: “Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede”. Ante la insistencia de su compañero Bautista, se animó a continuar: “Bueno gente… me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”.