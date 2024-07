Furia tras su paso por GH: denuncia a sus fans y cobra por sus fotos

En cuanto a los valores se supo que la sexta eliminada de la casa tiene algunas promos como por ejemplo: "Foto más video saludo de Furia a $5000".

Pero eso no es todo. No solo busca solvento económico tras la culminación del certamen, que midió 20 puntos en su último programa, sino que Furia amenazó a su fandom con iniciarle acciones legales en caso de seguir utilizando su "marca registrada".

Furia 1.jpg

"Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué carajo tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así. Yo lo que quiero es que le saquen la palabra Furia. Es por un tema económico y por un tema legal", dijo en un streaming junto a Gastón Trezeguet.

Y sumó: "Si ustedes no le sacan le nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada. Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si la Furioneta no hace eso, que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales. Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor".

No hay dudas de que Furia se convirtió en el personaje más polémico de la reciente edición de Gran Hermano. La jugadora era una de las grandes candidatas a ganar la competencia, pero el mano a mano con Martín Ku en el teléfono la dejó fuera de la competencia a días de la gran final.

Scaglione siempre se mostró molesta por esa situación y aseguró en reiteradas oportunidades que ella es la verdadera ganadora del reality. De hecho, en su cuenta de Instagram como de X (ex Twitter) se lee en su biografía: "Winner of GH 2024" o "Ganadora de Gran Hermano 2024".

Con más de 868 mil seguidores en la red social, Furia podría incluso convertirse en la figura de un nuevo show de Flavio Mendoza en Córdoba en la próxima temporada.