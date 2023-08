Graciela Alfano contó por qué tiene los peores recuerdos de Cinthia Fernández

ASÍ EMPEZÓ BIEN DE MAÑANA, CON FABIÁN DOMAN Y EL PANEL, FELICITANDO A MAURICIO D'ALESSANDRO QUE GANÓ

La disputa entre las dos mediáticas viene de hace rato y parece que no quieren ni cruzarse en el nuevo envío de El Trece. También vale recordar que la ex de Matías Defederico ya venía de un conflicto anterior con su compañero Oscar Negro González Oro.

Consultada por el programa Intrusos de América, Graciela Alfano confirmó su presencia en el programa. "¿No estoy en lo de Doman? Hay que copiarse de Wanda, que ella deja todo picando...", arrancó contando sin ser explícita.

A la hora de hablar sobre un vínculo con Cinthia Fernández, Alfano respondió tajante y la destruyó: "Ninguna, yo no quiero estar con Cinthia Fernández, es una chica maleducada".

157530_3 (1).jpg Graciela Alfano se suma al programa de Doman

Pero no solo quedó en esas palabras, ya que también aprovechó para aclarar que lo puso como condición para estar en el programa.

Alfano cuestionó a Cinthia por sus constantes reclamos contra su ex Matías Defederico por la cuota alimentaria a sus hijas. "No sos la única mujer a la que no le pasan la cuota. Victimizaciones conmigo no", tiró picante Grace.