Gran Hermano: el 30% de los anotados está desocupado

Los datos más relevantes de los anotados a Gran Hermano

De los 150 mil anotados, el 30% está desocupado.

Se presentaron más mujeres que hombres: 52% contra 47%.

El rango etario que más inscriptos tuvo es entre los 21 y 30 años, seguido por 31 a 40 años.

Los mayores de 71 representaron el 0.9% de inscriptos.

El 5% de los anotados son extranjeros. Se anotaron de Australia, Bélgica, Egipto, Ucrania, Polonia, Venezuela, China y Estados Unidos.

De todos los inscriptos, el 7% está soltero y el 7,5% está casado. Mientras que el 0,6% son personas viudas.

Marisa Brel despedida de Gran Hermano

La nueva edición del Gran Hermano está cada vez mas cerca de arrancar nuevamente a través de la pantalla de Telefe. De hecho, el reality ya tiene fecha de estreno para el 13 de diciembre. Sin embargo, recientemente se conocieron cambios en el panel de analistas, en donde se comunicó que la periodista Marisa Brel no formará parte del programa en esta edición luego de haber estado presente en las dos últimas ediciones.

Cuando se supo esta noticia, el portal Primicias Ya se comunicó con la periodista y le pidió explicaciones sobre su desvinculación del reality. La comunicadora se mostró devastada al no ser convocada nuevamente. A su vez, reveló por qué la producción no la citó para la edición 2024.

La escandalosa pelea de sol Pérez y Marisa Brel.mp4 La crisis de Romina desató una feroz pelea entre Sol Pérez y Marisa Brel en el Debate de Gran Hermano.

"La verdad que no me tienen en cuenta para este año. Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo", empezó relatando Marisa sobre su ausencia en el reality en la próxima edición.

Y agregó: "Pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera. Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta".