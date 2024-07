Insólito: comparan a Furia de GH con Eva Perón o Maradona

“Me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte, me ven como a un ídolo. Me dicen Eva Perón o Diego Maradona”, dijo para sorpresa del conductor.

Embed - Furia opina sobre sus fans, lo que pretende en el amor y su futuro | #Desencriptados

Luego advirtió y aclaró que no se compara, pero “me ven así en algunos aspectos y tienen tanto sentimiento por mí, que a veces es tan obsesivo, no digo la palabra tóxica, pero es un amor tan profundo, como su fuera mi propia sangre, que pasa los límites de la pantalla”.

También destacó el apoyo de su fandom a quien comparó con un ejército. “Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. En general es muy positivo y muy hermoso, que tienen valores re lindos y códigos re lindos”, dijo al respecto.

Pese a que tiene mucha cercanía con sus fanáticos, la entrenadora personal reconoció que hay otros que son obsesivos. “Tenemos al obsesivo que quiere ver a Furia y después tenemos a los que hacen negocios con “La Furia”. Ahí, cuando salgo siempre digo: ‘Ojo con las cuentas’, porque utilizan mi imagen, generan ingresos. Cambiale el nombre al canal, pero no le pongas Furia oficial”, remarcó la doble de riesgo que en más de una oportunidad de mostró enojada con los fans que usan su imagen y hasta amenazó en demandarlos.

Sobre el presente laboral, tras rescindir el contrato con Telefe, Scaglione reconoció que ahora es un producto o un servicio. “La gente me quiere ver y yo le quiero dar a la gente eso. Entonces, en donde yo pueda ser visible para que ellos se queden tranquilos y puedan ver a Furia”, justificó.

En las redes sociales se conoció la intención de un grupo de seguidores de solicitar a Netflix la posibilidad de que la vida de Furia se convierta en una serie documental.

Los falsos millones que pidió para un 15

Hace algunas semanas se filtró un supuesto chat de Instagram en el que una usuaria solicitaba la participación de Furia en un cumpleaños de 15. La supuesta respuesta de la exGH fue que no había drama de ir, pero que tendría un costo de 5 millones de pesos. Claro que la cifra llamó la atención de los seguidores que la tildaron de subirse al pony.

El tiempo pasó y el productor de Furia tuvo que salir a aclarar que todo se trató de una fake news. “Les voy a pedir que en temas laborales no hagan publicaciones. Necesito que el logo de la productora no lo pongan en tendencias. No armen imágenes con el logo en un trabajo que no existe. Necesitamos organización”, sumó ella en un video.